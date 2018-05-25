В Копейске гидрометаллургическое предприятие закрыли на 90 суток из-за выбросов

Суд приостановил на 90 суток деятельность копейского гидрометаллургического предприятия за нарушение природоохранного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Установлено, что ООО "Инвестиционные Промышленные Технологии" осуществляло гидрометаллургическое производство в отсутствие специального разрешения на выбросы. Также не было обеспечено проведение инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и разработка нормативов предельно допустимых выбросов, мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ не осуществляет.

Предприятие оштрафовали на 20 тыс. и 10 тыс. руб. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.