В Краснодарский край после резонансного убийства женщины для "разбора полетов" прибыл помощник главы СКР

В поселок Псебай Краснодарского края, где произошло жестокое убийство многодетной матери, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина прибыл его старший помощник Игорь Комиссаров. Вместе с ним приехал первый заместитель руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов и сотрудники следственного управления.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по данному делу двум молодым людям уже предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Сейчас расследование продолжается.

Комиссаров возложил цветы к могиле погибшей женщины, а после встретился с главой Мостовского района и с родственниками убитой, которым выразил свои соболезнования. Далее он осмотрел место происшествия и поговорил с жителями поселка.

"Игорь Комиссаров выслушал всех граждан, желавших пообщаться с ним лично. Андрей Маслов, в свою очередь, также принимал жителей поселка по иным вопросам – все обращения и жалобы не останутся без внимания, по отдельным из них будет назначена процессуальная проверка. Комиссаров отметил, что все полученные сведения будут учтены следствием, при необходимости доведены до председателя Следственного комитета России. Он призвал людей сообщать все детали по этому делу, поскольку следствию важно установить полную картину произошедшего, круг всех виновных лиц. Также принципиально важно выяснить обстоятельства, ставшие причиной совершения преступления. Кроме того, следствие заинтересовано в получении от граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных и контролирующих органов в поселке. Это необходимо для дачи должной оценки их действиям (возможного бездействия) в рамках возложенных на них задач", - отметили в ведомстве.

Напомним, также в Краснодарский край после резонансного убийства женщины направлена комиссия центрального аппарата МВД.