В Краснодарский край после резонансного убийства женщины для "разбора полетов" прибыл помощник главы СКР

в этот день
25.05.18
09:14
В Екб.11:14
Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира
Челябинск не сможет построить конгресс-холл к ШОС и БРИКС
Дворкович покидает пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
Главное
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Тема дня
ПМЭФ-2018: Российская экономика на траектории падения в новые 90-е Сегодня открылся 22 Петербургский международный экономический форум, одной из первых дискуссий стала панель по теме "Российская экономика на траектории роста" – представители экономического блока Правительства обсуждали, где же найти 8 трлн руб. на выполнение "майского указа", а также как именно их потратить.
24.05.2018
экономика  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Игорь Пыхалов: Офицер КГБ Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
Экс-министр Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 63



Новости
25.05.2018 08:03 Мск (10:03 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
В Краснодарский край после резонансного убийства женщины для "разбора полетов" прибыл помощник главы СКР
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Игорь Комиссаров, поселок Псебай (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

В поселок Псебай Краснодарского края, где произошло жестокое убийство многодетной матери, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина прибыл его старший помощник Игорь Комиссаров. Вместе с ним приехал первый заместитель руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов и сотрудники следственного управления.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по данному делу двум молодым людям уже предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Сейчас расследование продолжается.

Игорь Комиссаров, поселок Псебай(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Комиссаров возложил цветы к могиле погибшей женщины, а после встретился с главой Мостовского района и с родственниками убитой, которым выразил свои соболезнования. Далее он осмотрел место происшествия и поговорил с жителями поселка.

"Игорь Комиссаров выслушал всех граждан, желавших пообщаться с ним лично. Андрей Маслов, в свою очередь, также принимал жителей поселка по иным вопросам – все обращения и жалобы не останутся без внимания, по отдельным из них будет назначена процессуальная проверка. Комиссаров отметил, что все полученные сведения будут учтены следствием, при необходимости доведены до председателя Следственного комитета России. Он призвал людей сообщать все детали по этому делу, поскольку следствию важно установить полную картину произошедшего, круг всех виновных лиц. Также принципиально важно выяснить обстоятельства, ставшие причиной совершения преступления. Кроме того, следствие заинтересовано в получении от граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных и контролирующих органов в поселке. Это необходимо для дачи должной оценки их действиям (возможного бездействия) в рамках возложенных на них задач", - отметили в ведомстве.

Игорь Комиссаров, поселок Псебай(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Напомним, также в Краснодарский край после резонансного убийства женщины направлена комиссия центрального аппарата МВД.

Игорь Комиссаров, поселок Псебай(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Другие новости по темам: СКР, Бастрыкин, Псебай, расследование
25.05.2018 08:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:03 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.05.2018 07:55 Мск
В Краснодарский край после резонансного убийства женщины направлена комиссия центрального аппарата МВД

Ранее 23.05.2018 13:03 Мск
В краснодарский поселок, где случилось резонансное убийство многодетной матери, отправится помощник Бастрыкина








Добавить комментарий:

В Краснодарский край после резонансного убийства женщины для "разбора полетов" прибыл помощник главы СКР
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+