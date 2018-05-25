В Ноябрьске – новый первый вице-мэр

Мэр Ноябрьска Алексей Романов представил подчиненным нового первого заместителя главы администрации Андрея Власова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В должность Власов вступил 24 мая. Он работает в мэрии с 22 марта 2016 г. Ранее курировал вопросы правового обеспечения деятельности администрации города, охраны общественного порядка, защиты прав несовершеннолетних.

С 24 мая в зоне его ответственности – жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, транспортные перевозки местного значения, энергетика и связь, защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности.

Прежний заместитель главы Алексей Ардышев уволен по собственному желанию 23 мая.