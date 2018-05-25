Британия считает Кремль ответственным за розыгрыш Джонсона пранкерами

Лондон считает, что разговор министра иностранных дел Великобритании с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) является попыткой Москвы дискредитировать Британию в свете ситуации с "делом Скрипаля".

Два британских чиновника, пожелавших остаться анонимными, заявили, что подобной акцией Кремль планировал спасти лицо после отправления британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Bloomberg.

Заместитель главы британского МИДа в свою очередь заявил, что если это была попытка Москвы посмеяться над Лондоном, то она провалилась. По его словам, это только заставило россиян выглядеть еще более глупо, пишут "Известия".

24 мая сообщалось, что Джонсон провел 18-минутный телефонный разговор с российскими пранкерами, выдававшими себя за премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Недавно "жертвой" Кузнецова и Столярова стал гендиректор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю.