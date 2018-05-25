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экономика  |  комментариев: 5
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
25.05.2018 07:56 Мск (09:56 Екб)
политика | За рубежом
Британия считает Кремль ответственным за розыгрыш Джонсона пранкерами
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Лексус и Вован, пранкеры (2017) | Фото: 112.ua

Лондон считает, что разговор министра иностранных дел Великобритании с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) является попыткой Москвы дискредитировать Британию в свете ситуации с "делом Скрипаля".
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Два британских чиновника, пожелавших остаться анонимными, заявили, что подобной акцией Кремль планировал спасти лицо после отправления британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Bloomberg.

Заместитель главы британского МИДа в свою очередь заявил, что если это была попытка Москвы посмеяться над Лондоном, то она провалилась. По его словам, это только заставило россиян выглядеть еще более глупо, пишут "Известия".

24 мая сообщалось, что Джонсон провел 18-минутный телефонный разговор с российскими пранкерами, выдававшими себя за премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Недавно "жертвой" Кузнецова и Столярова стал гендиректор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю.

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25.05.2018 07:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:56 Екб


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Британия считает Кремль ответственным за розыгрыш Джонсона пранкерами
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