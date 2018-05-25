Системные проблемы. В зауральских больницах пациенты на свои деньги покупают шприцы, бинты и перчатки

Активисты ОНФ проверили доступность и качество оказания медицинской помощи в селах Курганской области. Оказалось, что в Юргамышском, Мишкинском, Каргапольском, Звериноголовском, Кетовском, Шумихинском и Петуховском районах существует ряд проблем, которые можно назвать системными.

Выяснилось, что не у каждого медицинского учреждения, обслуживающего несколько населенных пунктов, есть транспорт - гражданам приходится добираться до них самостоятельно, сообщили Накануне.RU в региональном штабе ОНФ.

Кроме того, в одном из районов общественники обнаружили, что местный ФАП работает лишь три дня в неделю. Также жителям часто самим приходится приобретать расходные медицинские материалы - шприцы, бинты, перчатки. Помимо этого, не все учреждения полностью укомплектованы медицинским оборудованием, а многие имеющиеся аппараты уже устарели.

Также остро стоит проблема нехватки квалифицированного медицинского персонала. Многие учреждения требуют косметического и капитального ремонта. Нередко эти работы выполняются самими медработниками. В некоторых зданиях отсутствуют туалеты - они находятся на улицах. Также не во всех учреждениях имеется доступ в интернет.

Активисты ОНФ обратятся в департамент здравоохранения Курганской области для устранения замечаний к качеству оказания медицинский помощи в сельских населенных пунктах.