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На Южном Урале водитель бензовоза не смог обжаловать приговор за смертельное ДТП
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Челябинском облсуде водитель бензовоза, который стал виновником смертельного ДТП, не смог обжаловать приговор - ранее ему назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении.
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3 мая прошлого года мужчина, официально работающий водителем и будучи лишенным водительских прав, на бензовозе с загруженным топливом превысил скорость и на обгоне по встречной полосе врезался в "скорую помощь", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В результате столкновения водитель "скорой" скончался, врачу был причинен тяжкий вред здоровью, пациенту - легкий вред.

"Не согласившись с приговором, сторона защиты просила назначить наказание условно, без лишения права управления транспортными средствами. В судебном заседании прокурор добился признания несостоятельными доводов защитника о суровости наказания. Приговор вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.

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25.05.2018 07:46 Мск | Михаил Белокрылов
09:46 Екб


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На Южном Урале водитель бензовоза не смог обжаловать приговор за смертельное ДТП
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