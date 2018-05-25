На Южном Урале водитель бензовоза не смог обжаловать приговор за смертельное ДТП

В Челябинском облсуде водитель бензовоза, который стал виновником смертельного ДТП, не смог обжаловать приговор - ранее ему назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

3 мая прошлого года мужчина, официально работающий водителем и будучи лишенным водительских прав, на бензовозе с загруженным топливом превысил скорость и на обгоне по встречной полосе врезался в "скорую помощь", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В результате столкновения водитель "скорой" скончался, врачу был причинен тяжкий вред здоровью, пациенту - легкий вред.

"Не согласившись с приговором, сторона защиты просила назначить наказание условно, без лишения права управления транспортными средствами. В судебном заседании прокурор добился признания несостоятельными доводов защитника о суровости наказания. Приговор вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.