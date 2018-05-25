"Уралкалий" и ОВК подписали соглашение на поставку 500 вагонов-минераловозов

Компания "Уралкалий", которая является одним из ведущих мировых производителей хлористого калия, и "Объединенная вагонная компания" подписали договор на поставку 500 минераловозов с улучшенными характеристиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

ОВК поставит в 2019 г. для нужд "Уралкалия" 500 вагонов-хопперов модели 19-9835-01 повышенной грузоподъемности производства "Тихвинского вагоностроительного завода" с увеличенным пробегом между плановыми сроками ремонта.

"Наша компания эксплуатирует минераловозы производства "Тихвинского вагоностроительного завода" с 2015 г. Вектор на использование парка нового поколения выбран нами как с точки зрения экономической эффективности, так и в связи с возможностью увеличения пропускной способности как сети РЖД, так и подъездных путей наших рудоуправлений и собственного порта", - отметил гендиректор "Уралкалий" Дмитрий Осипов.

По его словам, заключение соглашения, реализуемого в рамках долгосрочной стратегии развития вагонного парка, позволит повысить стабильность и надежность поставок продукции.

По словам генерального директора "Объединенной вагонной компании" Романа Савушкина, современные вагоны-хопперы с большей вместимостью пользуются высоким спросом и активно замещают типовые модели.

"Всего за несколько лет с момента массового выпуска их доля в общероссийском парке уже превысила 10%. В 2018 г. наша компания планирует удвоить выпуск этих специализированных вагонов", - заявил он.

Добавим, что подписание контракта состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, партнерами которого выступают "Уралкалий" и "Уралхим".