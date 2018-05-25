Жителям Зауралья выдали миллион банковских карт

По состоянию на 1 апреля этого года в Зауралье эмитирован 1 млн 99 тыс. банковских карт, из них 15% - это карты национальной платежной системы "Мир". Больше всего в Курганской области выпущено дебетовых карт - 950 тысяч, кредитных - 149 тысяч. В среднем, на каждого жителя региона приходится минимум одна банковская карта.

За первый квартал 2018 года жители Курганской области совершили с помощью платёжных карт 32,8 млн операций на сумму 50 млрд рублей - это больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,7 млн операций на сумму 38 млрд рублей), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Отделения Курган Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Банковские карты жители Курганской области чаще используют для оплаты товаров и услуг и всё реже - для снятия наличных. Это соответствует общероссийской тенденции. За первый квартал 2018 года число безналичных операций по оплате товаров и услуг в Курганской области составило 25,4 млн - это в семь раз больше, чем количество операций по получению наличных денег за этот же период.

"В первую очередь, иметь при себе банковскую карту гораздо удобнее, чем носить наличные в кошельке. Кроме того, безопаснее. Потеряв карту, можно её заблокировать, а вот с кошельком можно попрощаться навсегда. Наконец, банковская карта - практичный и надежный финансовый инструмент. Она даёт доступ к банковскому счёту, позволяет совершать безналичную оплату товаров и услуг, в том числе в интернете, снимать наличные и проходить верификацию в банке", - прокомментировал Управляющий Отделением Курган Уральского ГУ Банка России Сергей Завьялов.

Всего в регионе на сегодняшний день действует 773 платежных терминала и банкомата.