СМИ: В КНДР демонтирован ядерный полигон "Пунгери"

В СМИ появилась информация о произведённом демонтаже в Северной Корее ядерного полигона "Пунгери".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press, это произошло вчера, 24 мая.

"Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдала тепловая волна. Было очень громко", — цитирует агентство присутствовавшего на мероприятии корреспондента телеканала Sky News Тома Чешира. Он добавил, что журналисты наблюдали за взрывом с расстояния в примерно 500 метров.

В свою очередь, корреспондент телеканала CNN, также присутствовавший при демонтаже полигона, отметил, что его итоги трудно оценить, поскольку на мероприятии не было иностранных экспертов. В частности, остаются открытыми вопросы, полностью ли разрушены тоннели и возможно ли возобновление работы полигона в будущем. При этом сам журналист заметил, что, судя по всему, взорваны были не только тоннели, но и здания на территории объекта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, договорённости о закрытии северокорейского ядерного полигона были достигнуты в апреле на саммите с участием главы КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Джэ Ина.

"Пунгери" — крупнейший на корейском севере полигон для испытания ядерного оружия. Впервые, по версии западных СМИ, он был использован в 2006 году.