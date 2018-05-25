В Екатеринбурге построят ещё один выезд из Академического

В Академическом микрорайоне уральской столицы построят ещё один выезд, который соединит его с соседним микрорайоном УНЦ.

"Новый дорожный объект... будет широким (по три полосы в каждом направлении), благоустроенным и функциональным", — говорится в сообщении паблика "Интересный Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте".

Ожидается, что новый выезд "частично разгрузит от транспортных потоков соседние магистральные улицы Вильгельма де Геннина и Краснолесья".

О точных сроках окончания работ пока неизвестно.