Дерипаска покинул совет директоров "Русала"

Российский предприниматель Олег Дерипаска покинул совет директоров UC Rusal.

Напомним, отставки руководителей компании стали частью шагов по обеспечению её вывода из-под действия санкций Минфина США.

Вчера, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что 23 мая свой пост покинула гендиректор "Русала" Александра Бурико, а с 28 июня совет директоров покинут также Владислав Соловьёв, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

"В продолжение усилий, предпринятых руководством компании по защите её интересов и акционеров, вслед за введением санкций США, Олег Дерипаска, неисполнительный директор, подал в отставку с 25 мая 2018 года", — цитирует РБК сообщение "Русала", размещённое на Гонконгской бирже.

В свою очередь, сам Дерипаска отметил, что не имеет каких-либо разногласий с советом директоров.