В Кремле готовят новые губернаторские отставки

В июне в отставку могут уйти еще два губернатора – главы Якутии Егор Борисов и Алтайского края Александр Карлин, рассказали два человека, близких к администрации президента.

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По закону губернаторские выборы должны быть назначены не позднее, чем за 90 дней до единого дня голосования, т. е. не позже 10 июня, поэтому отставки произойдут уже после этого, чтобы у врио губернаторов было время до выборов 2019 года. Претендентом на пост главы Якутии может стать мэр Якутска Айсен Николаев, считает один из собеседников, на Алтайский край тоже будут рассматривать кого-то из местных чиновников.

В Якутии и Алтайском крае был самый высокий уровень протестного голосования на выборах президента - 2018: Владимир Путин получил там свои худшие результаты (соответственно 64,4 и 64,7% голосов), а кандидат от КПРФ Павел Грудинин – лучшие (27,3 и 23,7%). По словам человека, близкого к администрации, у Карлина и Борисова, по последним замерам, одни из самых низких рейтингов среди всех губернаторов: "Голосование за Грудинина в Якутии было голосованием против Борисова, а не против Путина: люди думали, что в таком случае Борисова быстрее уберут. По социологии видно, что и от Карлина, и от Борисова устали".

Проблемы в Якутии и Алтайском крае есть и они проявлялись еще до президентских выборов, напоминает политолог Андрей Колядин. Замены в Якутии и на Алтае ожидаемы, согласен политолог Михаил Виноградов. По его мнению, в случае с Борисовым президентские выборы могли стать ключевым поводом, а вот Алтаю нужна замена скорее по совокупности: там есть скандалы, в том числе бьющие по федеральной власти (нарушения на выборах), и излишне "передавленная" ситуация, порождающая большое число недовольных, пишет газета "Ведомости".