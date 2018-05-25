Путин назвал условие признания Москвой выводов расследования по MH17

Москва признает итоги расследования по малазийскому "Боингу" МН17 на Донбассе, если сама будет принимать в нём полноценное участие. Об этом завил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, встреча лидеров двух стран состоялась вчера в Санкт-Петербурге, где проходит ПМЭФ-2018.

Как сообщает РБК, Путин отметил, что не знаком с деталями решения комиссии по МН17.

"Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании", — отметил он, напомнив, что российская сторона предлагала совместную работу, но её "не допускают" к расследованию, в отличие от украинской стороны, которая "нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия".

При этом, по словам Путина, Москва намерена "относиться к этому внимательно с уважением" и проанализировать всё, что изложено в решении комиссии, когда ознакомится с ним.

Напомним, малазийский Boeing-777 разбился на Украине 17 июля 2014 года. Рейс МН17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в Cовместной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая самолёт, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских Вооруженных сил, дислоцирующейся в районе Курска.