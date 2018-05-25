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Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

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24.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
25.05.2018 05:38 Мск (07:38 Екб)
политика | За рубежом
Сеул выразил недоумение по поводу отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин (2017) | Фото: youtube.com

Администрация президента Республики Корея выразила недоумение по поводу внезапного отказа президента США Дональда Трампа от встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, встреча лидеров двух стран должна была состояться в Сингапуре 12 июня. При этом заявлялось, что встреча лидеров США и КНДР может быть отложена, если не будут достигнуты определенные условия, требуемые американской стороной.

Вчера Трамп заявил об отмене встречи, объяснив это тем, что увидел "необычайную злобу и открытую враждебность" в последних заявлениях Ким Чен Ына.

Администрация президента Республики Корея пытается понять причины внезапного отказа президента США Дональда Трампа от запланированного на 12 июня саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом заявил в четверг журналистам на экстренном брифинге официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Younhap, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание со своими советниками по безопасности.

"Мы пытаемся выяснить намерения президента Трампа и конкретное значение этого шага", — сообщил официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём.

Главы РК и КНДР на межкорейском саммите(2018)|Фото: www.koreaherald.com
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын

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25.05.2018 05:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.05.2018 17:39 Мск
Встреча США-КНДР отменена: Трампу услышал злобу в заявлениях Ким Чен Ына

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Сеул выразил недоумение по поводу отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном
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