В Екатеринбурге Audi сбила 8-летнюю школьницу

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадала школьница.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, происшествие случилось 24 мая в 16 часов в Кировском районе. Водитель автомашины Audi Q5 1962 года рождения, двигаясь по улице Комсомольская в районе дома №63, сбил 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок возвращался домой со школы. По словам водителя, приближаясь к пешеходному переходу, слева от него стоял автомобиль с включенным левым поворотом, из-за которого он не увидел ребенка. В результате ДТП школьница с открытым переломом правой голени и правой стопы госпитализирована в ДГКБ №9.