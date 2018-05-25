Звезда Instagram напала на сотрудника ДПС

Популярная в Instagram модель Кира Майер устроила драку с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, патруль остановил "Мерседес"24-летней девушки. Документы она показать не смогла – их у нее забрали в ноябре 2017 года на 15 месяцев за оставление места ДТП.

Когда сотрудник ДПС стал оформлять протокол, девушка кричала, вырывала бумаги, царапалась и пыталась уехать. Нарушительницу пришлось арестовать на 5 суток. Теперь ей грозит уголовное дело за нападение на сотрудника полиции.