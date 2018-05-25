Названа причина смерти пациентов московской клиники после пластических операций

Стала известна причина смерти пациенток в московской клинике пластической хирургии.

Женщины скончались от инфекции, сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. По его словам, еще предстоит разобраться, откуда взялась инфекция. Сейчас Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике. Это займет около 40 дней.

В апреле в частной клинике "Медланж" на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственные органы завели уголовное дело и занялись расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало известно о смерти еще одной пациентки, сообщает РИА "Новости".