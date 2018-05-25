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экономика  |  комментариев: 4
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
25.05.2018 02:32 Мск (04:32 Екб)
политика | В России
В Кремле сообщили о невозможности международной экономической блокады России
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Кремль, администрация президента (2017) | Фото: yablor.ru/

Настоящая блокада таких системообразующих стран, как Россия, невозможна, ее и не было.
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Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих государств в международных дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна, и ее не было. Но, разумеется, экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлениям", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении Москвы, то становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, явно не в восторге от этих санкций, потому что это идет вразрез с их собственными интересами, сообщает РИА "Новости".

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25.05.2018 02:32 Мск | Денис Линов
04:32 Екб


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В Кремле сообщили о невозможности международной экономической блокады России
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