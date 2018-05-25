В Кремле сообщили о невозможности международной экономической блокады России

Настоящая блокада таких системообразующих стран, как Россия, невозможна, ее и не было.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих государств в международных дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна, и ее не было. Но, разумеется, экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлениям", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении Москвы, то становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, явно не в восторге от этих санкций, потому что это идет вразрез с их собственными интересами, сообщает РИА "Новости".