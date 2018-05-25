CNBC сообщил об успешных испытаниях российской С-500

Российская система противовоздушной обороны нового поколения С-500 прошла успешные испытания.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC, который сослался на источники в разведке США. Как сообщается, ракета пролетела 481 км и поразила цель. При этом дальность полета снаряда оказалась больше, чем во время предыдущих испытаний. Как отмечает CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35". Как отмечает телеканал, С-500 способна уничтожать объекты в ближнем космосе.

Между тем, в Минобороны РФ не подтвердили, что система создана и проходит испытания, сообщает "Интерфакс".