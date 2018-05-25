На ПМЭФ подпишут соглашения с Японией по проектам на Дальнем Востоке

В рамках Петербургского экономического форума участники бизнес-диалога "Россия—Япония" обсудят, как реализуется предложенный премьер-министром Синдзо Абэ "План из восьми пунктов", а также новые возможности для бизнеса.

Будет подписан ряд соглашений, среди которых - Дальневосточные проекты. Как сообщил замглавы Фонда развития Дальнего Востока Петр Шелахаев, "многие из этих проектов были заявлены достаточно давно, но японцам сложно разобраться с местным административным регулированием. Теперь они получат поддержку двух государств в лице учредителей — Банка Японии для международного сотрудничества (JBIC), Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ФРДВ. Задача JPPV — помочь японским инвесторам преодолеть административные барьеры, обеспечивая их взаимодействие с российскими операторами проектов, контролирующими структурами и финансовыми институтами. Сейчас мы рассматриваем восемь проектов: первая конкретика прозвучит в Санкт-Петербурге, а затем и на Восточном экономическом форуме", — отметил Шелахаев.

Сегодня на Дальнем Востоке с участием японского капитала строятся теплицы для выращивания зелени и овощей, заводы по производству электрокаров, легковых машин и двигателей бренда Mazda, заводы по утилизации подержанных машин, угольный порт, предприятия по производству пиломатериалов и топливных пелет, многоквартирный дом, бальнеологическая лечебница, сообщает РБК.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние три года опережает средний рост по Российской Федерации. Индекс увеличился на 8,6%.