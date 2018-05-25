Макрон предложил Путину новый подход к многосторонним отношениям

Главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели переговоры в Санкт-Петербурге, где проходит ПМЭФ-2018.

Как сообщил французский лидер, беседа получилась "прямая и честная" и "очень плодотворная".

"Мы только что провели беседу тет-а-тет, затем беседу в расширенном составе, которая была, как это всегда происходит между нами, крайне прямой и честной", — заявил Макрон. По его словам, на переговорах он предложил Путину выработать новые подходы в международных отношениях. При этом Франция, как отметил Макрон, признает роль России на мировой арене. Также президент Франции сообщил, что была достигнута договоренность о создании инструмента по обмену информацией о киберпреступлениях.

Как сообщил Владимир Путин, Москва "дорожит взаимовыгодными отношениями с Францией" и старается их развивать. По словам президента России, стороны обсудили ситуацию с выходом США из сделки по ядерной программе Ирана. Также затрагивалась ситуация в Сирии и на Украине. При этом главы государств отметили важность соблюдения минских договоренностей, сообщает РБК.

Как сообщало Накануне.RU, в августе глава Франции заявил о важности диалога с Россией по украинскому вопросу. Ранее, по данным СМИ, главы государства обсуждали возможное вхождение французской нефтяной компании Total в проекте НОВАТЭКА "Арктик СПГ-2".