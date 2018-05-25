"Путин, помоги!" На пикет против закрытия ДК "Исток" вышли 50 детей

В поселке Исток прошел пикет против планов администрации закрыть единственный в поселке культурно-досуговый центр. На мероприятие вышли около 50 детей и 35 взрослых - с плакатами "Путин, помоги" дети стояли под проливным дождем.

В начале осени прошлого года стало известно, что КДЦ "Исток" заканчивает свою деятельность в связи с неудовлетворительным техническим состоянием здания, о чем свидетельствует техническое заключение ЕМУП "БТИ". На сегодняшний день КДЦ частично отключен от теплоснабжения и электроснабжения, а из персонала остались только вахтеры.

"Мы вынуждены возить малышей на занятия в соседние поселки, скидываться на такси или собирать детей в одну машину, а это очень неудобно!

В посёлке население более 6000 человек, в здании занималось около 10 коллективов и кружков", - писали в соцсетях возмущенные родители.

Общественник Евгений Иштуганов сообщил Накануне.RU итоги первой встречи с заместителем директора КДЦ Снежанной Цыпановой.

"Ей были заданы вопросы, какие средства выделялись за последние 8 лет, проводился ли ремонт, и самый главный вопрос: а действительно ли здание не пригодно для посещения? Заключения экспертизы по этому поводу нет. Более того, есть все основания полагать, что его сознательно доводят до аварийного состояния, так как последний крупный ремонт завершился в 2015 году: была переделана сцена, установлены новые сидения в зале и радиаторы отопления. Силами предыдущего руководства и инициативной группы родителей, поддерживалось все в рабочем состоянии", - отметил общественник.

Участники пикета сообщили, что под проливным ливнем их даже не пустили внутрь.

"Мы же под дождь попали, дети все вымокли, представители администрации по машинам расселись, а мы на крылечке, и даже в тамбур нас не пустили - мы с детьми успели постоять с плакатами", - сообщила Накануне.RU участница пикета Анастасия Аплаева.

Итог пикета, как рассказала Анастасия Аплаева, - сделать независимую экспертизу пригодности здания.

"Экспертиза пройдет при участии руководителей коллективов, администрации КДЦ, жителей поселка и работников специальной службы, которая и займется экспертизой. В дальнейшем, что покажет экспертиза, пригодности или нет, будут искать деньги на капремонт, представители КПРФ обещали некую сумму выделить для ремонта, но наша любимая администрация заявила "денег нет!", - рассказала Анастасия.

Как ранее сообщал правозащитник, руководитель городского контроля КПРФ Руслан Камалетдинов, проблема состоит и в том, что после закрытия КДЦ "Исток" все творческие кружки остались без помещений для занятий, жители поселка лишились места проведения культурных мероприятий, а руководители кружков были уволены.





"До закрытия в нем занимались творчеством, посещали кружки и секции около четырёхсот человек - это дети от 3-х лет, подростки и взрослые люди, все они - жители поселка Исток. Так же в этом КДЦ постоянно проводились концерты и праздничные мероприятия для жителей и гостей поселка. В ближайшей доступности нет ни одного учреждения культуры либо альтернативы для организации досуга детей, подростков и старшего поколения. Сейчас творческие кружки вынуждены арендовать небольшие помещения за счет средств родителей воспитанников, некоторые коллективы и вовсе распались.В ближайшей доступности нет ни одного учреждения культуры либо альтернативы для организации досуга детей, подростков и старшего поколения", - отметил общественник.

Жители поселка надеются, что на их проблему обратят внимания высокопоставленные чиновники, в том числе, президент России Владимир Путин.