"Путин, помоги!" На пикет против закрытия ДК "Исток" вышли 50 детей

в этот день
24.05.18
23:47
В Екб.01:47
Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира
Челябинск не сможет построить конгресс-холл к ШОС и БРИКС
Дворкович покидает пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
Главное
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Тема дня
ПМЭФ-2018: Российская экономика на траектории падения в новые 90-е Сегодня открылся 22 Петербургский международный экономический форум, одной из первых дискуссий стала панель по теме "Российская экономика на траектории роста" – представители экономического блока Правительства обсуждали, где же найти 8 трлн руб. на выполнение "майского указа", а также как именно их потратить.
24.05.2018
экономика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 46

"Путин, помоги!" На пикет против закрытия ДК "Исток" вышли 50 детей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ДК Исток, митинг (2018) | Фото:Евгений Иштуганов

В поселке Исток прошел пикет против планов администрации закрыть единственный в поселке культурно-досуговый центр. На мероприятие вышли около 50 детей и 35 взрослых - с плакатами "Путин, помоги" дети стояли под проливным дождем.
Читайте также:

В начале осени прошлого года стало известно, что КДЦ "Исток" заканчивает свою деятельность в связи с неудовлетворительным техническим состоянием здания, о чем свидетельствует техническое заключение ЕМУП "БТИ". На сегодняшний день КДЦ частично отключен от теплоснабжения и электроснабжения, а из персонала остались только вахтеры.

"Мы вынуждены возить малышей на занятия в соседние поселки, скидываться на такси или собирать детей в одну машину, а это очень неудобно!
В посёлке население более 6000 человек, в здании занималось около 10 коллективов и кружков", - писали в соцсетях возмущенные родители.

Общественник Евгений Иштуганов сообщил Накануне.RU итоги первой встречи с заместителем директора КДЦ Снежанной Цыпановой.

"Ей были заданы вопросы, какие средства выделялись за последние 8 лет, проводился ли ремонт, и самый главный вопрос: а действительно ли здание не пригодно для посещения? Заключения экспертизы по этому поводу нет. Более того, есть все основания полагать, что его сознательно доводят до аварийного состояния, так как последний крупный ремонт завершился в 2015 году: была переделана сцена, установлены новые сидения в зале и радиаторы отопления. Силами предыдущего руководства и инициативной группы родителей, поддерживалось все в рабочем состоянии", - отметил общественник.

ДК Исток, митинг(2018)|Фото:Евгений Иштуганов

Участники пикета сообщили, что под проливным ливнем их даже не пустили внутрь.

"Мы же под дождь попали, дети все вымокли, представители администрации по машинам расселись, а мы на крылечке, и даже в тамбур нас не пустили - мы с детьми успели постоять с плакатами", - сообщила Накануне.RU участница пикета Анастасия Аплаева.

ДК Исток, митинг(2018)|Фото:Евгений Иштуганов

Итог пикета, как рассказала Анастасия Аплаева, - сделать независимую экспертизу пригодности здания.

"Экспертиза пройдет при участии руководителей коллективов, администрации КДЦ, жителей поселка и работников специальной службы, которая и займется экспертизой. В дальнейшем, что покажет экспертиза, пригодности или нет, будут искать деньги на капремонт, представители КПРФ обещали некую сумму выделить для ремонта, но наша любимая администрация заявила "денег нет!", - рассказала Анастасия.

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

Как ранее сообщал правозащитник, руководитель городского контроля КПРФ Руслан Камалетдинов, проблема состоит и в том, что после закрытия КДЦ "Исток" все творческие кружки остались без помещений для занятий, жители поселка лишились места проведения культурных мероприятий, а руководители кружков были уволены.

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

"До закрытия в нем занимались творчеством, посещали кружки и секции около четырёхсот человек - это дети от 3-х лет, подростки и взрослые люди, все они - жители поселка Исток. Так же в этом КДЦ постоянно проводились концерты и праздничные мероприятия для жителей и гостей поселка. В ближайшей доступности нет ни одного учреждения культуры либо альтернативы для организации досуга детей, подростков и старшего поколения. Сейчас творческие кружки вынуждены арендовать небольшие помещения за счет средств родителей воспитанников, некоторые коллективы и вовсе распались.В ближайшей доступности нет ни одного учреждения культуры либо альтернативы для организации досуга детей, подростков и старшего поколения", - отметил общественник.

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

Жители поселка надеются, что на их проблему обратят внимания высокопоставленные чиновники, в том числе, президент России Владимир Путин.

Другие новости по темам: Екатеринбург, поселок Исток, дворец культуры, пикет
24.05.2018 22:08 Мск | Екатеринбург | Михаил Белокрылов
00:08 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.05.2018 09:40 Мск
Жители Екатеринбурга выйдут на пикет против закрытия ДК

Ранее 26.04.2018 14:57 Мск
"Доводят до аварийного состояния": в Екатеринбурге ещё один ДК оказался под угрозой сноса








Добавить комментарий:

"Путин, помоги!" На пикет против закрытия ДК "Исток" вышли 50 детей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+