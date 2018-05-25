Силуанов увидел "военные действия" в экономике

В ходе Петербургского международного экономического форума участники оценили влияние политических разногласий России и Запада на мировую экономику. Несмотря на то, что вырос уровень экономической интеграции, всё чаще вводятся ограничительные меры. Не происходит ли перестройка мировой экономики в соответствии с лозунгом "Америка превыше всего"? В числе участников дискуссии были первый заместитель председателя Правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов и бывший главный исполнительный директор Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле.

Антон Силуанов рассказал: "Военные действия продолжаются в финансах, в экономической сфере. Нарастают факторы негатива: протекционизм, ограничения в торговле, в потоках капитала. Мы, к сожалению, видим обратные процессы, когда санкции захватывают всё больший периметр мировой экономики. Теперь мы видим, что санкции распространяются и на союзников. Вопрос продолжения протекционизма экстерриториальными мерами – мы считаем, что это путь в тупик развития мировой экономики. РФ принимает меры по реагированию, и санкции способствовали проведению реформ. Экономика РФ большей частью адаптировалась. Но, в конечно счёте, санкции – это вред мировому экономическому росту".

Министр финансов оценил ущерб российской экономике в результате санкций примерно в 0,5% ВВП.

Также он отметил, что санкции всегда применялись как средство сдерживания России, и назвал задачей Правительства создание комфортных условий для ведения бизнеса в РФ. Говоря о возможной красной черте, до которой страна сможет терпеть санкционное давление, он выразил надежду, что до военных действий дело не дойдёт.

По мнению Антона Силуанова, санкции только помогли в проведении реформ. Например, сейчас бюджет балансируется при цене около 50 долларов, а на будущее – в 40 долларов, при том, что не так давно для исполнения бюджетных обязательств была необходима цена 100 долларов за баррель.

"В прошлом году была самая низкая инфляция в истории РФ. Мы стоим на пороге реформ. Задача Правительства – обеспечить темпы роста экономики выше 1,5%", – также отметил он.

Эксперт из Китая, главный экономист Deloitte Сюй Ситао обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп принимает решения, стремясь продемонстрировать быстрый результат, но в итоге создаётся неопределённость в среднесрочной перспективе.

В результате, по мнению Сюй Ситао, мир сплачивается против Америки по отношению и к иранской ядерной сделке, а "снова великим" становится Китай.

Как отметил эксперт, мир существенно изменился за последнее время: "Впервые в истории планеты мир сейчас обладает едиными экономическими принципами и ценностями. Я ни на секунду не думаю, что возвращается парадигма Холодной войны. Я бы сказал, что это временная настройка, перекалибровка. В 1987-м г. Америка была крупнейшим кредитором, а теперь – она крупнейший заёмщик. И нынешняя перекалибровка необязательно принесёт выгоду для США".

Профессор НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий счёл необходимой реорганизацию существующей системы глобального управления: "Эффективность G20 и G7 невысока. Как минимум, их модернизация неизбежна. При могуществе связей нам недостаёт глобального управления. Такая формула только создаётся. И в отношениях России c Китаем и Ираном видны ростки нового мирового самоуправления".

Антон Силуанов отметил, что сплочению Москвы с Пекином и Тегераном также способствуют недружественные шаги Запада: "Если нам ставят преграды, мы ищем пути их обхода и налаживаем отношения с КНР. Каждый год увеличивается доля расчетов за товары в юанях, в рублях.

Министр финансов РФ неожиданно для многих посетовал на политическое влияние, под которым находятся существующие финансовые организации, такие как Всемирный банк или МВФ. В этой связи он подтвердил заинтересованность в работе альтернативных банков развития – таких как банк БРИКС или Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также в китайской инициативе "Один пояс – один путь".

Участники дискуссии затронули вопрос о будущем доллара США в качестве мировой резервной валюты. Сюй Ситао отметил, что слишком рано объявлять о смерти американского доллара в качестве резервной валюты, но предположил, что в 2030 г. китайский рынок акций станет самым большим в мире после того, как объединятся биржи Гонконга и Шанхая.

Антон Силуанов обратил внимание, что для ответа на этот вопрос нужно смотреть расклад сил в мировой экономике – если экономика США останется доминирующей, то и американский доллар будет востребован.

Ксавье Роле усомнился в способности евро стать опасным конкурентом доллару, но, по мнению экс-директора Лондонской фондовой биржи, миру нужна корзина валют, чтобы можно было обмениваться товарами без влияния политики. 2020-2021 гг. будут важным временем для определения роли юаня.

Неожиданный прогноз высказал американский участник – председатель Beeland Interests Inc. Джим Роджерс. Эксперт предположил, что доллар сначала поднимется из-за хаоса, но в будущем он сделал бы ставку "на валюты государств, которым не нравится американское доминирование".