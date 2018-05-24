В Подмосковье врачи уронили пенсионерку с каталки: женщина скончалась

В Наро-Фоминске врачи районной больницы уронили с каталки бабушку 1928 года рождения - ее перевозили из одного отделения в другое, в результате пенсионерка скончалась.

"24 мая женщине стало плохо и ее госпитализировали из дома с жалобами на сердце. Врачи "скорой помощи" привезли ее в кардиологическое отделение, где пенсионерке стало значительно хуже. После этого было принято решение о переводе ее в реанимацию. Для этого женщину вывезли на каталке из корпуса кардиологи и должны были отвезти в соседний - реанимационный. Но, в какой-то момент каталка перевернулась и пенсионерка упала на асфальт. В дальнейшем её все же отвезли в реанимацию, однако, несмотря на принятые врачами меры, женщина скончалась", - сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области.

Сейчас на месте происшествия работает следователь, взяты смывы вещества, похожего на кровь. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причинно-следственной связи между полученными телесными повреждениями и наступившей смертью женщины.