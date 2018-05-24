Захвативший заложников в Москве мужчина сам сдался полиции: есть погибший

Житель Москвы Александр Боровой, который захватил в заложники семью с ребенком, сдался правоохранителям, об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МВД России по столице.

Однако он успел нанести повреждения одному из заложников - мужчине, который скончался от полученных травм.

В данный момент мужчина задержан, с ним работают полицейские - он успел ранить себя ножом.

Сообщается, что заложниками были мужчина, женщина и ребенок - двух последних удалось вывести из дома.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в момент захвата заложников Боровой комментировал свои действия в "Одноклассниках", причиной такого поступка стал "квартирный вопрос".