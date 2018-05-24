Экс-спикер Рады заявил о существовании мирового правительства

В мире функционирует тайное мировое правительство, назначающее руководителей стран и обеспечивающее стабильность мировой валюты, заявил бывший спикер Верховной рады Украины Александр Мороз в эфире канала "112 Украина".

По словам Мороза, президент Украины Виктор Ющенко был "абсолютно зависим от Госдепа", который, в свою очередь, подчиняется этому правительству. Оно назначает президентов, а в его состав входят представители финансовой элиты Запада, в том числе представители Федеральной резервной системы.

При этом, считает экс-спикер Рады, теневое правительство вынуждено конкурировать с Россией и Китаем. Он также уверен, что это правительство занимает неправильную позицию по отношению к Украине.