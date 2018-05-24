В Челябинске мужчина угрожает взорвать жилой дом: жильцы эвакуированы

В Металлургическом районе Челябинска к дому №16 на улице Хлебозаводская стянуты силы полиции и Росгвардии - пьяный мужчина угрожает взорвать жилой дом.

В соцсетях сообщается, что мужчина ранил из пистолета свою сожительницу - это произошло в ходе ссоры, после чего женщина смогла убежать. Злоумышленник закрылся в квартире изнутри, вышел на балкон и сообщил, что откроет газ и взорвет дом.

"Мужчина, находясь на балконе, угрожает совершить противоправные действия. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии, проводятся мероприятия по задержанию и обеспечению безопасности", - рассказали Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

В данный момент жильцов дома эвакуировали, в здание перекрыли подачу газа.