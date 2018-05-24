На востоке Москвы пьяный мужчина взял в заложники семью с ребенком: есть раненые

В Москве на улице Молостовых в доме №15 пьяный мужчина удерживает заложников - семью с ребенком.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 24 мая - злоумышленник уже ранил кого-то из заложников, кого именно - не сообщается. Также есть информация, что заложники - это семья: муж, жена и их ребенок, пишет Telegram-канал 112.

В данный момент полицейские оцепили место ЧП и ведут переговоры с мужчиной.

Известно, что напавшего на семью зовут Александр Боровой, конфликт произошел на бытовой почве из-за "квартирного вопроса".

Мужчина в "Одноклассниках" оставил несколько сообщений:

"Очень устал. Очень!!! Сил нет одному справляться а помощи от государства Почему-то не дождаться (( Они всегда Автоматически Становятся на сторону богатых или бандитов - Яркий пример - превышение самообороны!! А попробуй расчитай силу удара дрыном когда ночью вламывается толпа бандитов?? Мне Что в этот момент нужно думать о защите своей жизни чести и здоровья Или о здоровье нападающих???", - пишет мужчина.

"Бандиты отключили мне воду свет газ канализацию . Неделю не могу помыться - бегаю в пруд с пиявками располоденый у нас во дворе. В туалет хожу за контейнеры - дворники ругаются. Неделю не ел горЯенго и даже чаю не могу скипятить. Это происходит в столице европейского государства Но доказать что я тоже Человек Никак не могу! Почему так Что бандиты всегда главнее????", - написал позже Александр.

"Дело ближе к вечеру. Наступает час Х. Мне мужчине Даже интересно как я буду реагировать на ситуацию Оставшись один Без помощи государства! Но главное остаться Человеком!!)", - также написал Александр.

Последнее сообщение мужчина написал очень неразборчиво, там он в чем то винит черных риелторов.