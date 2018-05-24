Открытые переломы. В Екатеринбурге водитель на "Ауди" сбил 8-летнюю девочку

В Екатеринбурге водитель "Ауди" сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Авария произошла 24 мая около 16.00 у дома №63 на Комсомольской, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Водитель 1962 года рождения ехал со стороны Чаадаева в направлении Малышева.

"Со слов водителя, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, слева от него стоял автомобиль с включенным левым поворотом, из-за которого он не увидел девочку. Удар пришелся неожиданно в левое переднее крыло автомашины", - добавили в полиции.

В результате аварии ребенок с открытым переломом правой голени и правой стопы госпитализирован в ДГКБ №9.

По факту ДТП будет проведено дознание, в ходе которого будут установлены истинные причины и обстоятельства данного происшествия.