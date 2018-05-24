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Борис Дубровский на ПМЭФ раскрыл подробности строительства конгресс-холла на берегу Миасса: "Будет построен не полностью"
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конгресс-холл, Челябинск, проект (2018) | Фото: congress-74.ru

Челябинская область и фонд "Росконгресс" подписали на полях ПМЭФ соглашение о ссотрудничестве по проведению саммита ШОС и БРИКС, к которому готовится регион, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, комментируя агентству подготовку к ШОС отметил, что в рамках саммита будут построены два конгресс-холла. Первый строит бизнесмен Алексей Наговицын. По словам главы региона, опасений по объекту нет. А вот основной конгресс-холл, по словам южноуральского губернатора, к началу ШОС будет построен не полностью.

"Есть сомнения в том, будут ли готовы ссвободные площади. В перспективе на них будут гостиница и офисные помещения. Но для проведения мероприятий ШОСа не нужны. Основная часть будет готова, мы сформировали все земельные участки. Фактически, проектирование заканчивается и мы входим в стройку", - сказал Дубровский.

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Борис Дубровский, Владимир Груздев, Александр Стуглев, ПМЭФ(2018)|Фото:Накануне.RU

Напомним, что конгресс-холл будет построен вблизи реки Миасс, проект предусматривает строительство 170-метрового здания. До сих пор нет ясности с инвестором.

Борис Дубровский заметил, что долгая процедура подготовки к строительству связана с тем, что область решила реализовать нестандартную идею.

Борис Дубровский, Владимир Груздев, Александр Стуглев, ПМЭФ(2018)|Фото:Накануне.RU

"Мы зашли в очень сложный проект. Это нестандартная история, мы хотим, чтобы конгресс-хол был узнаваемым символом Челябинска. Мы искали архитектурное решщение, проводили международный конкурс и жители выбрали сложное с точки зрения строительства решение. Процесс нами был осмысленно выбран", - сказал Дубровский.

конгресс-холл, Челябинск, проект(2018)|Фото: congress-74.ru

Как ранее сообщало Накануне.RU, Борис Дубровский на ПМЭФ-2018 назвал одной из ключевых задач в рамках подготовки региона к проведению саммитов ШОС и БРИКС - улучшение экологической обстановки в Челябинске. В начале мая глава Южного Урала отметил, что необходимо создать комфортную городскую среду с развитой инфраструктурой, и сделать город удобным и привлекательным для жителей и гостей саммитов.

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24.05.2018 19:28 Мск | Санкт-Петербург | Ирина Пшеничникова
21:28 Екб


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Борис Дубровский на ПМЭФ раскрыл подробности строительства конгресс-холла на берегу Миасса: "Будет построен не полностью"
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