Борис Дубровский на ПМЭФ раскрыл подробности строительства конгресс-холла на берегу Миасса: "Будет построен не полностью"

Челябинская область и фонд "Росконгресс" подписали на полях ПМЭФ соглашение о ссотрудничестве по проведению саммита ШОС и БРИКС, к которому готовится регион, передает корреспондент Накануне.RU.



Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, комментируя агентству подготовку к ШОС отметил, что в рамках саммита будут построены два конгресс-холла. Первый строит бизнесмен Алексей Наговицын. По словам главы региона, опасений по объекту нет. А вот основной конгресс-холл, по словам южноуральского губернатора, к началу ШОС будет построен не полностью.



"Есть сомнения в том, будут ли готовы ссвободные площади. В перспективе на них будут гостиница и офисные помещения. Но для проведения мероприятий ШОСа не нужны. Основная часть будет готова, мы сформировали все земельные участки. Фактически, проектирование заканчивается и мы входим в стройку", - сказал Дубровский.





Напомним, что конгресс-холл будет построен вблизи реки Миасс, проект предусматривает строительство 170-метрового здания. До сих пор нет ясности с инвестором.

Борис Дубровский заметил, что долгая процедура подготовки к строительству связана с тем, что область решила реализовать нестандартную идею.





"Мы зашли в очень сложный проект. Это нестандартная история, мы хотим, чтобы конгресс-хол был узнаваемым символом Челябинска. Мы искали архитектурное решщение, проводили международный конкурс и жители выбрали сложное с точки зрения строительства решение. Процесс нами был осмысленно выбран", - сказал Дубровский.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Борис Дубровский на ПМЭФ-2018 назвал одной из ключевых задач в рамках подготовки региона к проведению саммитов ШОС и БРИКС - улучшение экологической обстановки в Челябинске. В начале мая глава Южного Урала отметил, что необходимо создать комфортную городскую среду с развитой инфраструктурой, и сделать город удобным и привлекательным для жителей и гостей саммитов.