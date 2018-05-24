"РусАл" предложил правительству закупить алюминий в резерв

Попавший под американские санкции "РусАл" предложил государству закупить алюминий в резерв. Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве РФ, передает "Интерфакс".

Ранее такая идея уже высказывалась несколько лет назад на фоне слабой рыночной конъюнктуры.

"Сейчас Дерипаска обращается в правительство и Росрезерв с предложением закупить алюминий в резервы. Правительство думает", - сказал источник.

Это не единственное предложение в части поддержки "РусАла", отметил он.

Также сообщается, что "РусАл" обратился за кредитом в подконтрольный государству Промсвязьбанк, который сейчас работает с санкционными компаниями и уже предоставил кредит на рефинансирование внешнего долга "Ренове" Виктора Вексельберга.

Обращение сейчас рассматривается Промсвязьбанком, уточнил источник.

"Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Ряд иностранных партнеров приостановили поставки алюминия компании. По данным РЖД предприятия "Русала" в апреле текущего года сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом.

Накануне стало известно, что ВТБ перестал кредитовать подконтрольные Олегу Дерипаске компании после того, как те попали в санкционный список США.