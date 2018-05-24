Путин отметил беспрецедентно высокий характер отношений России и Китая

Президент РФ Владимир Путин встретился с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

Делегация Китая на ПМЭФ-2018 одна из самых представительных – свыше 200 человек. Российский президент назвал это "естественным". "Потому что Китай для России – самый крупный торгово-экономический партнер", - пояснил Путин.

"Прошу Вас передать самые наилучшие пожелания и благодарность нашему другу, моему другу – председателю КНР Си Цзиньпину за то, что он организовал эту работу, эту делегацию, как мы и договаривались", - сказал президент.

Как отметил глава российского государства, "китайско-российское взаимодействие приобрело беспрецедентно высокий и очень качественный характер". Путин подчеркнул, что Ван Цишань сыграл в этом значительную роль.

Как сообщалось, Ван Цишань прибудет в Россию перед визитом в Китай Владимира Путина, который приедет на саммит ШОС в следующем месяце.

Нынешнюю поездку на ПМЭФ и далее в Белоруссию гонконгское издание South China Morning Post считает свидетельством сближения России и Китая перед лицом агрессивной и непредсказуемой политики администрации Дональда Трампа.