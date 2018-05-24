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"Это напоминало силовые захваты предприятий в 90-х годах". "Мечел-кокс" пожалуется Генпрокурору на жесткие действия правоохранителей
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Мечел (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Вячеслав Шишкоедов

На "Мечел-коксе" заявили о грубых процессуальных нарушениях со стороны правоохранителей и необоснованном применении силовых методов при проведении следственных действий на предприятии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе завода.
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Следственные действия на предприятии прошли накануне в рамках расследования уголовного дела по факту выбросов. Ранее они уже неоднократно проводились на предприятии, и как заявляют в "Мечел-кокс", предприятие всегда оказывало максимальное содействие.

"Тем удивительнее были грубые действия следователей и оперативников, направленные на причинение вреда имуществу, а также многочисленные нарушения процедуры обыска: несвоевременное предоставление постановлений о проведении обысков, неправомерный отказ в участии уполномоченного представителя ООО "Мечел-Кокс", а также адвокатов. Последние, вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства, вообще не были допущены к участию в следственных действиях и без объяснения причин принудительно удерживались сотрудниками СОБР вне помещений, где проводились обыски", - говорится в сообщении.

На предприятии сообщили, что в ходе обысков была изъята экономическая и рабочая документация, отсутствие которой осложняет работу предприятия и может привести к остановке его деятельности.

"То, как сработали представители правоохранительных органов в ходе обысков, напоминало силовые захваты предприятий, которые были не редкостью в 90-х годах, но никак не следственные мероприятия, порядок проведения которых строго регламентирован законом. ООО "Мечел-Кокс" намерено обратиться с жалобами к Генеральному прокурору РФ, Министру внутренних дел РФ и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в России на необоснованные и жесткие действия следственно-оперативной группы. Кроме того, незаконные действия следователей будут обжалованы в судебном порядке", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее появилась информация, что на челябинском заводе "Мечел-кокс" (входит в Группу "Мечел") проходят обыски. Отмечалось, что на предприятие пришли силовики в "масках и с автоматами", "снесли шлагбаум на проходной, сломали дверь в управлении, оцепили этажи". В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что следственные действия на "Мечел-кос" проведены в рамках расследования уголовного дела при силовой поддержки бойцов СОБР Росгвардии.

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24.05.2018 17:54 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
19:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.05.2018 17:34 Мск
В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали обыски на "Мечел-кокс"

Ранее 24.05.2018 11:24 Мск
На челябинском заводе "Мечел-кокс" прокомментировали обыски на предприятии

Ранее 24.05.2018 09:52 Мск
В Челябинске на заводе "Мечел-кокс" прошли обыски








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"Это напоминало силовые захваты предприятий в 90-х годах". "Мечел-кокс" пожалуется Генпрокурору на жесткие действия правоохранителей
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