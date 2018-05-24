Встреча США-КНДР отменена: Трампу услышал злобу в заявлениях Ким Чен Ына

Дональд Трамп отменяет саммит США-КНДР. Американский президент сообщил об этом в письме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет нецелесообразно", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

В то же время, по словам Трампа, между ним и Ким Чен Ыном выстраивался "чудесный диалог", сообщает "Интерфакс".

При этом президент упомянул северокорейскую ядерную проблему.

"Вы говорите о вашем ядерном потенциале, но наш столь внушителен и могуч, что я молю Бога, чтобы никогда не пришлось использовать", - говорится в письме.

Напомним, встреча северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом планировалась в Сингапуре 12 июня. Ранее стало известно, что встреча лидеров США и КНДР может быть отложена, если не будут достигнуты определенные условия, требуемые американской стороной.