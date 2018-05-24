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общество ;
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В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали обыски на "Мечел-кокс"
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Челябинский металлургический комбинат ЧМК металлургия Мечел (2015) | Фото: Накануне.RU

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что следственные действия на "Мечел-кос" проведены в рамках расследования уголовного дела.
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"В рамках ранее возбужденного уголовного дела сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, при силовой поддержки бойцов СОБР Росгвардии, проведены оперативные мероприятия и следственные действия на территории промышленного предприятия. В настоящее время проводится дальнейшее расследование", - сообщили Накануне.RUв пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, ранее появилась информация, что на челябинском заводе "Мечел-кокс" (входит в Группу "Мечел") проходят обыски. Отмечалось, что на предприятие пришли силовики в "масках и с автоматами", "снесли шлагбаум на проходной, сломали дверь в управлении, оцепили этажи".



Развитие сюжета: Ранее 24.05.2018 17:54 Мск
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19:34 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.05.2018 11:24 Мск
На челябинском заводе "Мечел-кокс" прокомментировали обыски на предприятии

Ранее 24.05.2018 09:52 Мск
В Челябинске на заводе "Мечел-кокс" прошли обыски








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В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали обыски на "Мечел-кокс"
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