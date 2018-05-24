В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали обыски на "Мечел-кокс"

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что следственные действия на "Мечел-кос" проведены в рамках расследования уголовного дела.

"В рамках ранее возбужденного уголовного дела сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, при силовой поддержки бойцов СОБР Росгвардии, проведены оперативные мероприятия и следственные действия на территории промышленного предприятия. В настоящее время проводится дальнейшее расследование", - сообщили Накануне.RUв пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, ранее появилась информация, что на челябинском заводе "Мечел-кокс" (входит в Группу "Мечел") проходят обыски. Отмечалось, что на предприятие пришли силовики в "масках и с автоматами", "снесли шлагбаум на проходной, сломали дверь в управлении, оцепили этажи".