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Ямал и "Сибур-Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве до 2020 года
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замглавы ЯНАО Алексей Ситников, председатель правления Сибур Дмитрий Конов (2018) | Фото:Накануне.RU

Правительство Ямала и "Сибур-Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве на 2018-2020 гг. Со стороны "Сибура" свою подпись под документом поставил председатель правления компании Дмитрий Конов, со стороны региона - первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников, передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение является рамочным и охватывает практически все сферы взаимодействия для создания благоприятных условий по решению основных социальных задач в регионе.

Как подчеркнул Конов, "Сибур-Холдинг" этим документом взял на себя обязательства поддержать финансирование по ключевым областям сотрудничества.

замглавы ЯНАО Алексей Ситников, председатель Сибур Дмитрий Конов(2018)|Фото:Накануне.RU

"В соглашении прописаны шаги. Будем по ним двигаться, будем их раскрывать. Это социальная сфера в тех муниципалитетах, где проживают наши сотрудники, работающие на наших предприятиях. Это экология, это поддержка определенных слоев населения. Это в целом социального плана поддержка, способствующая созданию комфортной среды", - прокомментировал он по итогам церемонии подписания.

замглавы ЯНАО Алексей Ситников, председатель правления Сибур Дмитрий Конов(2018)|Фото:Накануне.RU

В свою очередь, Ситников отметил, что соглашение является структурой взаимоотношений между компанией и правительством региона. "Оно захватывает все сферы взаимодействия. Одна из основных - экология. Сегодня компания является крупным переработчиком, значительно относится не только к сырью, сколько к охране природы… Очень хорошо происходит взаимодействие с коренными малочисленными народами, учитывается опыт жизни в этой территории, местности. От этого сотрудничество только улучшается", - прокомментировал замгубернатора.

Ситников подчеркнул, что ранее действующее соглашение (с 2012 по 2017 год) принесло субъекту порядка 2,5 млрд руб. доходов. "При этом мы предоставили 850 млн руб. преференций, компания была в активной инвестфазе", - сказал он.

замглавы ЯНАО Алексей Ситников, председатель правления Сибур Дмитрий Конов(2018)|Фото:Накануне.RU

Замглавы Ямала также поблагодарил "Сибур-Холдинг" и лично Конова за "рачительное, бережное, человеческое отношение к субъекту".

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24.05.2018 17:14 Мск | Вероника Килина
19:14 Екб


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Ямал и "Сибур-Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве до 2020 года
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