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от издателя  |  комментариев: 17


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общество ;
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Новости
24.05.2018 17:16 Мск (19:16 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Украинская власть начала давить на духовенство УПЦ, чтобы склонить к автокефалии
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киево-печорская лавра (2013) | Фото: Накануне.RU

Духовенству УПЦ "настоятельно рекомендуют" подписывать обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии "единой украинской церкви".
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Как сообщил источник в УПЦ, к настоятелям храмов начали обращаться представители местной власти и силовых структур, которые рекомендуют поддержать это обращение, привлекая на свою сторону и паству, передает "Страна.ua".

В обмен на это власти обещают свою благосклонность, а тем, кто отказывается поддаться давлению, намекают, что не смогут найти "достаточных аргументов в защиту храмов", когда их начнут захватывать раскольники и нацисты.

Как сообщает источник украинских "Вестей", Константинополь может принять неожиданное решение - создать свой экзахрат на Украине, подчинив себе две самые крупные раскольничьи структуры - филаретовцев и автокефалов. О решительном настрое Варфоломея недавно заявлял протоиерей Всеволод Чаплин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 апреля Верховная рада поддержала обращение к Константинополю о создании "единой украинской церкви", которое представил Петр Порошенко. УПЦ назвала эти действия "превышением власти и вмешательством в церковные дела". Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выступил однозначно против.

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24.05.2018 17:16 Мск | Евгений Чернышёв
19:16 Екб


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Украинская власть начала давить на духовенство УПЦ, чтобы склонить к автокефалии
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