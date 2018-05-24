Украинская власть начала давить на духовенство УПЦ, чтобы склонить к автокефалии

Духовенству УПЦ "настоятельно рекомендуют" подписывать обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии "единой украинской церкви".

Как сообщил источник в УПЦ, к настоятелям храмов начали обращаться представители местной власти и силовых структур, которые рекомендуют поддержать это обращение, привлекая на свою сторону и паству, передает "Страна.ua".

В обмен на это власти обещают свою благосклонность, а тем, кто отказывается поддаться давлению, намекают, что не смогут найти "достаточных аргументов в защиту храмов", когда их начнут захватывать раскольники и нацисты.

Как сообщает источник украинских "Вестей", Константинополь может принять неожиданное решение - создать свой экзахрат на Украине, подчинив себе две самые крупные раскольничьи структуры - филаретовцев и автокефалов. О решительном настрое Варфоломея недавно заявлял протоиерей Всеволод Чаплин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 апреля Верховная рада поддержала обращение к Константинополю о создании "единой украинской церкви", которое представил Петр Порошенко. УПЦ назвала эти действия "превышением власти и вмешательством в церковные дела". Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выступил однозначно против.