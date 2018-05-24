Экс-сотрудника челябинского облизбиркома приговорили к штрафу за использование поддельного диплома

Экс-сотрудник челябинского облизбиркома осужден за подделку диплома о высшем образовании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимый в 2008 году в Челябинске приобрел подложный диплом о высшем образовании одного из крупных ВУЗов города, с присвоением квалификации "экономист" по специальности "Финансы и кредит". В 2017 году при трудоустройстве в облизбирком предъявил поддельный диплом для назначения на должность начальника отдела правового управления избирательной комиссии.

Экс-сотрудник челябинского облизбиркома оштрафован на 10 тыс. рублей.