Делегация Ямала протестировала новые скоростные вездеходы на воздушной подушке

Делегация Ямала накануне протестировала новые скоростные вездеходы на воздушной подушке, произведенные в Ленинградской области по заказу правительства региона. Первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников в комментарии Накануне.RU назвал машины великолепными и рассказал, где пройдет их апробация.

"Великолепные машины, они отличаются от устаревших, хотя мы не жалуемся на них, а с благодарностью говорим, что им просто пора отдыхать. Они 12 лет отработали на магистралях. Это принципиально качественно другие силовые установки, и подушка, и прочее", - прокомментировал он, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Вместимость новых машин составит 22 человека. "Мы рассчитываем на их круглогодичную эксплуатацию, в том числе в населенных пунктах. Первыми их протестируют Зеленый Яр и Катравож. Экономика бьется, если все это подтвердится в течение первого года эксплуатации, мы будем двигаться дальше и их заказывать", - добавил Ситников.