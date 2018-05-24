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Делегация Ямала протестировала новые скоростные вездеходы на воздушной подушке
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замглавы ЯНАО Алексей Ситников (2018) | Фото:Накануне.RU

Делегация Ямала накануне протестировала новые скоростные вездеходы на воздушной подушке, произведенные в Ленинградской области по заказу правительства региона. Первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников в комментарии Накануне.RU назвал машины великолепными и рассказал, где пройдет их апробация.
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"Великолепные машины, они отличаются от устаревших, хотя мы не жалуемся на них, а с благодарностью говорим, что им просто пора отдыхать. Они 12 лет отработали на магистралях. Это принципиально качественно другие силовые установки, и подушка, и прочее", - прокомментировал он, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Вместимость новых машин составит 22 человека. "Мы рассчитываем на их круглогодичную эксплуатацию, в том числе в населенных пунктах. Первыми их протестируют Зеленый Яр и Катравож. Экономика бьется, если все это подтвердится в течение первого года эксплуатации, мы будем двигаться дальше и их заказывать", - добавил Ситников.

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24.05.2018 17:00 Мск | Вероника Килина
19:00 Екб


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Делегация Ямала протестировала новые скоростные вездеходы на воздушной подушке
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