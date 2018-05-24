В министерстве Якушева пообещали увеличить поддержку умных городов

Минстрой РФ изменит подход к распределению субсидий на благоустройство городов и регионов. В ведомстве анонсировали, что объемы господдержки будут зависеть от IQ городов, передает корреспондент Накануне.RU.

Индекс качества городской среды уже является одним из критериев оценки эффективности работы властей по приоритетному проекту "Городская среда", рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андорей Чибис на сессии ПМЭФ.

"Сейчас идет дискуссия об объемах поддержки. Мы очень рассчитываем, что поддержка по линии городской среды увеличится. И увеличение субсидии субъектам предполагается делать в пользу тех коллег, которые внедряют современные цифровые решения", - рассказал Андрей Чибис.

Он отметил, что дополнительно к индексу качества городской среды будут введены критерии "умных городов".

"Чем выше IQ, чем больше муниципалитеты и субъекты стараются делать для внедрения инновационных решений, тем выше объем поддержки субъектов", - сказал замминистра.

Напомним, министром строительства и ЖКХ России назначен губернатор Тюменской области Владимир Якушев.