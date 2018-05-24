Александр Якоб рассказал о проекте благоустройства набережной Исети, которую ждет масштабная застройка

в этот день
24.05.18
17:38
В Екб.19:38
Дворкович покидает пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
За "кокаин" Локотя платили политические конкуренты?
Депортируемый ополченец Трегуб объявил голодовку
Главное
Воробьевы горы "уродуют по-собянински"

Тема дня
ПМЭФ-2018: Российская экономика на траектории падения в новые 90-е Сегодня открылся 22 Петербургский международный экономический форум, одной из первых дискуссий стала панель по теме "Российская экономика на траектории роста" – представители экономического блока Правительства обсуждали, где же найти 8 трлн руб. на выполнение "майского указа", а также как именно их потратить.
24.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 23

Александр Якоб рассказал о проекте благоустройства набережной Исети, которую ждет масштабная застройка
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Екатеринбург, Исеть, набережная Исети, осушенный берег Исети (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб ознакомился с перспективами благоустройства набережной реки Исети от Куйбышева до Малышева, а также реконструкции улицы Горького. О том, как идут работы по благоустройству, сити-менеджер рассказал сегодня, 24 мая, во время объезда Ленинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Читайте также:

"Работы по набережной от Малышева до Куйбышева частично были выполнены в прошлом году, а часть запланирована на нынешний. Именно те объемы, которые предстоит выполнить в этом году, мы сегодня и оценили. В этом году мы также начинаем проектирование набережной от Куйбышева до ЦПКиО - эта работа будет разбита на несколько этапов", - сказал Александр Якоб.

Общая площадь благоустройства составит более 7,4 га. Проектировщики планируют повысить доступность территории, очистить Исеть и восстановить экологическую систему. Кроме того, они ставят перед собой задачи - подчеркнуть разные характеры набережной и организовать безбарьерную среду.

Согласно проекту, на набережной появятся парк для собак, аллея культуры, два пешеходных моста, спортивные площадки, оранжерея, детская зона и сцена-пирс. Также планируется установить у воды уличную мебель, павильоны и небольшие архитектурные конструкции, а на противоположном берегу реки хотят возвести три здания общественного и культурно-развлекательного назначения.

Отметим, что дизайн-проект благоустройства стал вторым по результатам рейтингового голосования, которое состоялось 18 марта 2018 г. За проект проголосовали 76 тыс. 972 человека.

Участники объезда обсудили и перспективы соединения улицы Горького с улицей Куйбышева.

"На улице Горького продолжается активная застройка. По окончании всех работ должна быть произведена реконструкция самой улицы с обустройством выезда на Куйбышева в одном уровне с правым поворотом. Сейчас проект находится в разработке и по окончании активного строительства зданий можно будет приступить к реконструкции улицы", - отметил Александр Якоб.

Другие новости по темам: Александр Якоб, благоустройство, дизайн-проект, Исеть
24.05.2018 16:39 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
18:39 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Александр Якоб рассказал о проекте благоустройства набережной Исети, которую ждет масштабная застройка
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+