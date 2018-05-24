Александр Якоб рассказал о проекте благоустройства набережной Исети, которую ждет масштабная застройка

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб ознакомился с перспективами благоустройства набережной реки Исети от Куйбышева до Малышева, а также реконструкции улицы Горького. О том, как идут работы по благоустройству, сити-менеджер рассказал сегодня, 24 мая, во время объезда Ленинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"Работы по набережной от Малышева до Куйбышева частично были выполнены в прошлом году, а часть запланирована на нынешний. Именно те объемы, которые предстоит выполнить в этом году, мы сегодня и оценили. В этом году мы также начинаем проектирование набережной от Куйбышева до ЦПКиО - эта работа будет разбита на несколько этапов", - сказал Александр Якоб.

Общая площадь благоустройства составит более 7,4 га. Проектировщики планируют повысить доступность территории, очистить Исеть и восстановить экологическую систему. Кроме того, они ставят перед собой задачи - подчеркнуть разные характеры набережной и организовать безбарьерную среду.

Согласно проекту, на набережной появятся парк для собак, аллея культуры, два пешеходных моста, спортивные площадки, оранжерея, детская зона и сцена-пирс. Также планируется установить у воды уличную мебель, павильоны и небольшие архитектурные конструкции, а на противоположном берегу реки хотят возвести три здания общественного и культурно-развлекательного назначения.

Отметим, что дизайн-проект благоустройства стал вторым по результатам рейтингового голосования, которое состоялось 18 марта 2018 г. За проект проголосовали 76 тыс. 972 человека.

Участники объезда обсудили и перспективы соединения улицы Горького с улицей Куйбышева.

"На улице Горького продолжается активная застройка. По окончании всех работ должна быть произведена реконструкция самой улицы с обустройством выезда на Куйбышева в одном уровне с правым поворотом. Сейчас проект находится в разработке и по окончании активного строительства зданий можно будет приступить к реконструкции улицы", - отметил Александр Якоб.