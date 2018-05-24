Развитие железных дорог, аэротрополисов и индустриальных партнерств. На ПМЭФ-2018 обсудили повестку для ШОС

На панельной сессии "Перспективы продвижения деловой повестки для деятельности ШОС на новом этапе развития" в рамках ПМЭФ-2018 предложили развивать железные дороги, аэротрополисы и индустриальные партнерства, а программу по безбарьерному взиманию платы на платных дорогах с использованием ГЛОНАСС распространить на страны ШОС, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая панельную сессию, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил интерес к экономической повестке, призвав участников к более активным интеграционным процессам и взаимной торговле.

"Прошедший год для нашей организации был успешен, с точки зрения экономического взаимодействия, мы выросли примерно на 30%. И в российском товарообороте это порядка 20% от нашего всего товарооборота. Это очень серьезная цифра, мы видим, что у нас есть достаточно серьезные возможности для того, чтобы продвигаться дальше", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов заявил, что никто не предполагал, что ШОС может превратиться в столь мощную организацию. В настоящий момент это две трети Евразии, примерно 65% территории, где живет 3,2 млрд человек, 44% населения всего земного шара.

"Это самое крупная трансрегиональная организация в мире, а региональный профиль после присоединения Индии и Пакистана превратился в глобальный профиль, потому что такие крупные игроки как Россия, Китай, Индия и Пакистан – ядерные державы, четыре государства Центральной Азии. И самое главное, что строятся отношения на достаточно высоком уровне взаимного доверия", – отметил он.

Алимов озвучил статистические данные пространства ШОС за 2016 г. Совокупный объем ВВП составил 15 трлн долларов или 21% общего мирового показателя ВВП, а суммарный внешний товарооборот – почти 6 трлн долларов или чуть больше 12% мирового объема внешней торговли. По итогам 2016 г. средний рост ВВП на пространстве ШОС составил 4,84%, что почти в два раза превосходит среднемировой показатель.

"На мой взгляд, достаточно показательно то, что на долю государств-членов ШОС пришлось в 2016 г. 11% от всего объема внешних иностранных инвестиций. На пространстве ШОС в этот же период было зарегистрировано почти 600 тыс. новых предприятий. Я эту статистику даю без учета Китая, потому что там еще идет подсчет. Поступательно растут резервы государств-членов ШОС. Они приближаются к 4 трлн долларов, я имею в виду совокупную стоимость золотовалютных запасов. Это тоже служит хорошей экономической опорой для совместного развития. И несмотря на то, что не все государства-члены имеют положительное сальдо, общий торговый баланс этого ШОС-овского пространства составляет 193 млрд долларов, это со знаком плюс. Эта статистика свидетельствует об экономическом потенциале ШОС-овского пространства", – заявил он.

За восемь лет удалось добиться серьезных успехов и выйти на соглашение по созданию благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Это дает 15 тыс. км высокоскоростных дорог для беспрепятственного передвижения транспорта и осуществления автоперевозок.

"Одна дорога от Ляньюньгана до Санкт-Петербурга 9 тыс. км чистая. Такого аналога нет. Товары могут с одной точки до другой по "зеленой линии" пройти. Таких зеленых коридоров сейчас мы имеем шесть, и еще Индия и Пакистан присоединятся. Это такие открывает возможности в сфере торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, которые не имеют аналогов", – подчеркнул он.

Также планируется заключить аналогичное соглашение по железным дорогам.

Рашид Алимов напомнил, что на саммите ШОС в городе Циндао будет принята программа по развитию сотрудничества в сфере туризма. Так, по данным Всемирной туристической организации, в 2016 г. государства-члены ШОС посетили свыше 200 млн туристов, а доля дохода от иностранных туристов составила 8% от общих доходов государств-членов.

Также на саммите в Циндао будет подписан договор о добрососедстве в ШОС. Об этом сообщил генеральный секретарь China Chamber of International Commerce (CCOIC) Юй Цзянлун.

"На встрече будет подтверждена приверженность духу ШОС, мы будем продолжать традиции доверия и взаимовыгодного сотрудничества, создавать более плотную интенсивную структуру сотрудничества, кроме того, мы будем углублять сотрудничество по разным направлениям. На форуме в Циндао будет подписана целая серия документов, включая договор о добрососедстве в ШОС. Это сделает шаг в направлении углубления сотрудничества. Мы надеемся, что форум в Циндао станет новой точкой отсчета и откроет новую страницу, и этап развития ШОС", – анонсировал он.

Также на панельной сессии был озвучен ряд проектов, которые могли бы войти в повестку дня для делового совета.

Первый заместитель гендиректора "Агентства технологического развития" Вадим Куликов предложил проект по безбарьерному взиманию платы на платных дорогах России внедрить на территории ШОС, а для реализации проекта использовать российский ГЛОНАСС.

"Эту программу мы предлагаем из российской сделать программой стран ШОС. Это увеличит возможность для локализации в наших странах технологий по определению номеров, по идентификации автомобилей через российскую систему ГЛОНАСС, которая признана одной из наиболее точных и эффективных", – рассказал он.

Второй проект – аэротрополис. В частности, один из них может появиться в Новосибирске, также инициаторы готовы рассмотреть Челябинск.

"В Новосибирске мы хотели бы обустроить переделы в биотехнологиях. Можно посмотреть аэропорт Челябинск, если он там действительно будет реконструирован. Программа аэротрополисов – очень хорошая инициатива. Мне кажется, мы ее должны поддержать и организовать очень хорошие возможности для развития бизнеса в этих переделах", – подчеркнул Куликов.

Еще одно предложение касалось индустриальных партнерств, куда активно приглашают предприятия ШОС. В частности, Агентство с госкорпорацией "Росатом" формирует партнерство по индустриальному строительству.

"Я напомню, что "Росатом" имеет строительный портфель порядка 94 млрд долларов, это только стройка. Поэтому, естественно, большой потенциал для использования строительных технологий. Мы одобрили около 60 технологий, 15 представлены участниками ШОС и около 40 представлены Российской Федерацией. Мы приглашаем к созданию таких партнерств. "Роснефть" готова формировать партнерства. У технологий нет границ и нет санкций", – резюмировал он.

По мнению Куликова, в повестку делового совета необходимо включать реальные проекты. Агентство готово предложить несколько проектов, которые ведет в России, чтобы расширить их на все страны ШОС

Сергей Катырин отметил, что на 2018 г. повестка уже сформирована, но предложил включить их в повестку 2019 г.

Другой вопрос, где взять деньги на реализацию. Старший вице-президент по финансированию экспорта и документарным операциям "Внешэкономбанка" Даниил Алгульян заявил, что деньги есть, а хорошо подготовленных структурированных проектов не так много на сегодняшний день.

"Если говорить только о нашем опыте, то за последние полгода мы реализовали совместно с нашими партнерами проектов в сфере сопряжения на сумму более 100 млрд руб. Процесс этого сотрудничества идет очень интенсивно. И здесь мы говорим о сотрудничестве в сфере инфраструктуры, в сфере транспорта и в сфере высоких технологий и инноваций. Поэтому можно было бы со временем говорить о создании такого инновационного пространства ШОС, где инструменты финансирования и поддержки инноваций, и сами инновации могли бы интенсивно и свободно передвигаться", – говорит он.

Алгульян заявил, что в период председательства России в ШОС продолжится достаточно активная инновационная повестка дня для взаимодействия между институтами развития. В частности, предлагается переходить от общего взаимодействия по проектам, к созданию единого банка данных по проектам на территории ШОС, созданию единого стандарта по их финансированию. Это позволит облегчить взаимодействие и на период подачи заявок для участия и поиска спонсоров из разных стран.