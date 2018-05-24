Титов представил Путину доклад о проблемах бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов накануне представил президенту РФ Владимиру Путину очередной ежегодный доклад о проблемах российского бизнеса и возможных путях их решения. Как отмечается, глава государства поручил Титову продолжить разработку "Стратегии роста".

В кулуарах ПМЭФ-2018 бизнес-омбудсмен рассказал корреспонденту Накануне.RU, какие рекомендации дал президент.

"Мы будем отрабатывать отдельные темы. Это касается налоговой системы, которая должна быть более дружественной к инвестору и стимулировать инвестиции роста. Мы обговаривали, как регулировать малый и средний бизнес и сделать для "самых маленьких" среду более комфортабельной. И вопросы тарифов. Президент дал прямые поручения прокуратуре проверить законность установления тарифов на электроэнергию и другие. В рамках "Стратегии роста" эту тему мы тоже будем прорабатывать", - прокомментировал он, отвечая на вопрос.