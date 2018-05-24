В ПФР рассказали о пяти работающих столетних пенсионерах

В Пенсионном фонде России рассказали, что на данный момент старейшими работающими пенсионерами в стране являются пять столетних россиян.

Трое из работающих долгожителей проживают в Москве, еще один - в Московской области, и еще один - в Краснодарском крае, передает RT.

По словам сотрудников фонда, за каждого из упомянутых пенсионеров в Пенсионный фонд России поступают соответствующие страховые взносы.

Ранее российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что не ожидает возврата России к обязательной накопительной пенсионной системе.