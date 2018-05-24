Пермский "Амкар" может уступить "Анжи" свое место в премьер-лиге

Пермский футбольный клуб "Амкар" может отказаться от участия в следующем сезоне российской Премьер-лиги из-за серьезных финансовых проблем, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным СМИ, его место может занять махачкалинский "Анжи", ставший в прошлом сезоне 14-м и вылетевший после поражения от "Енисея" в стыковых матчах (4:6). Кавказский клуб уже направил в Российский футбольный союз письмо о готовности выступить в Премьер-лиге, если один из участников снимется.

Напомним, ранее руководство пермского клуба заявляло о финансовых проблемах. Кроме того, в марте пришлось переносить домашние матчи в Уфу и Москву. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона "Амкара", который был испорчен обильными снегопадами. Все необходимые работы для приведения поля в порядок были сделаны сразу же, как только это позволила погода. 10 апреля клуб вернул себе право на проведение игр на своем стадионе.

В середине мая "Амкар" не получил лицензию РФС на предстоящий сезон, апелляцию рассмотрят в конце месяца.