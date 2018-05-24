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общество ;
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Бывший замминистра Прикамья назначен начальником департамента имущественных отношений
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Михаил Берников, руководитель контрольного департамента администрации губернатора Пермского края (2017) | Фото: orelgrad.ru

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил начальником департамента имущественных отношений (ДИО) бывшего первого замминистра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Берникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.
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Михаил Берников родился в городе Жуковка Брянской области. Имеет три высших образования. В разные годы занимал должности генерального директора "Орелдепозит", директора "Транслес","ТрансСтрой", "Консультант", совхоз "Коммунальник" города Орла, депутата, председателя комитета по экономической политике и председателя орловского городского совета народных депутатов, главы администрации Орла, руководителя аппарата орловского областного народного совета народных депутатов, директора контрольного департамента администрации губернатора Пермского края.

В последнее время работал первым заместителем министра строительства и архитектуры Пермского края.

Напомним, пост начальника ДИО освободился этой весной после ухода в отставку Александра Хаткевича, который возглавил администрацию Мотовилихинского района.

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24.05.2018 16:22 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:22 Екб


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Бывший замминистра Прикамья назначен начальником департамента имущественных отношений
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