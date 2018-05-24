Мэрия Екатеринбурга выделит на стенд для "Иннопрома-2018" около 3 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс по оформлению выставочной площади для обеспечения участия городских чиновников в выставке "Иннопром-2018". Документы размещены на сайте единой информационной системы в сфере закупок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Изначальная стоимость аукциона - 2,9 млн руб. за услуги по дизайну интерьеров.

"Оригинальность (нестандартный дизайн); концептуальность; натуральность (в элементах дизайна); открытость и инновационность; интерактивность (возможность взаимодействия посетителей стенда с представленными элементами экспозиции); функциональность (должны быть созданы комфортные условия для проведения деловых переговоров, мероприятий, развлекательных и познавательных программ)", - сообщается в документации.

Всего по плану будет три интерактивные зоны: "Футбол", "Экспо-2025" и "300-летие Екатеринбурга".

Заказчик будет известен 14 июня. Сама выставка пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Уже открылась регистрация.

Напомним, что тема "Иннопром-2018" –". Страной-партнером выставки выступает