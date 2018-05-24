В Кургане из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ТЦ "Парус"

В Кургане закрыли торговый центр "Парус" - собственники и арендаторы должны в спешном порядке забрать свои товары и покинуть помещения.

24 мая решением Курганского городского суда удовлетворено исковое заявление прокурора города о возложении обязанности на собственников приостановить эксплуатацию здания ТЦ "Парус" до устранения выявленных нарушений, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Нарушения связаны с неисправной системой оповещения людей о пожаре, а также с обеспечением пожарной сигнализацией или системой пожаротушения.

Все указанные нарушения могут повлечь возникновение угрозы для жизни и здоровья граждан, в связи с чем суд, согласившись с позицией надзорного ведомства удовлетворил требования прокурора. Решение суда приведено к немедленному исполнению.