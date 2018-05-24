Украина ввела персональные санкции против главы "Газпрома" и других российских чиновников

в этот день
24.05.18
16:05
В Екб.18:05
Дворкович покидает пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
За "кокаин" Локотя платили политические конкуренты?
Депортируемый ополченец Трегуб объявил голодовку
Главное
Воробьевы горы "уродуют по-собянински"

Тема дня
ПМЭФ-2018: Российская экономика на траектории падения в новые 90-е Сегодня открылся 22 Петербургский международный экономический форум, одной из первых дискуссий стала панель по теме "Российская экономика на траектории роста" – представители экономического блока Правительства обсуждали, где же найти 8 трлн руб. на выполнение "майского указа", а также как именно их потратить.
24.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тюменские элиты замерли в ожидании указа президента... Уже без малого неделю тюменский истеблишмент с нетерпением ждет указа главы государства с именем исполняющего обязанности губернатора. Политологи и наблюдатели гадают, почему случилась затяжная пауза, а другие делают вид, что уже знают, кого Москва решила поставить в регион, но сохраняют интригу.
24.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 9

Украина ввела персональные санкции против главы "Газпрома" и других российских чиновников
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

миллер, порошенко, газпром, украина (2014) | Фото:politrussia.com

Украина наложила персональные санкции на главу "Газпрома" Алексея Миллера и ряд российских чиновников. Об этом говорится в опубликованном дополнении к указу президента Украины от 14 мая о выполнении решения СНБО "О наложении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Читайте также:

Миллеру запрещено выводить капитал с Украины и въезжать на Украину, а также заблокированы его возможные активы на территории страны.

В список также попали: заместитель главы Комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетического комплекса Госсовета Республики Крым Сергей Власов, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, официальный представитель президента нефтяной компании "Лукойл" на Украине Сергей Чмихалов, заместитель директора "Черноморнефтегаза" Василий Рогатин, член совета директоров российского нефтехимического холдинга "СИБУР" Кирилл Шамалов, министр топлива и энергетики Республики Крым Вадим Белик, министр угля и энергетики ДНР Алексей Грановский, министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Дмитрий Лямин.

Как сообщало Накануне.RU, в мае Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список из-за проведения в Крыму выборов президента России.

Другие новости по темам: Украина, Алексей Миллер, санкции
24.05.2018 15:45 Мск | Евгений Чернышёв
17:45 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Украина ввела персональные санкции против главы "Газпрома" и других российских чиновников
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+