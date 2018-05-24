Украина ввела персональные санкции против главы "Газпрома" и других российских чиновников

Украина наложила персональные санкции на главу "Газпрома" Алексея Миллера и ряд российских чиновников. Об этом говорится в опубликованном дополнении к указу президента Украины от 14 мая о выполнении решения СНБО "О наложении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Миллеру запрещено выводить капитал с Украины и въезжать на Украину, а также заблокированы его возможные активы на территории страны.

В список также попали: заместитель главы Комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетического комплекса Госсовета Республики Крым Сергей Власов, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, официальный представитель президента нефтяной компании "Лукойл" на Украине Сергей Чмихалов, заместитель директора "Черноморнефтегаза" Василий Рогатин, член совета директоров российского нефтехимического холдинга "СИБУР" Кирилл Шамалов, министр топлива и энергетики Республики Крым Вадим Белик, министр угля и энергетики ДНР Алексей Грановский, министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Дмитрий Лямин.

Как сообщало Накануне.RU, в мае Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список из-за проведения в Крыму выборов президента России.