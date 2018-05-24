В пермской галерее "Бессмертный полк" назвали "наследником зомби-карнавала"

в этот день
24.05.18
16:07
В Екб.18:07
Дворкович покидает пост председателя оргкомитета "ЭКСПО-2025"
За "кокаин" Локотя платили политические конкуренты?
Депортируемый ополченец Трегуб объявил голодовку
Главное
Воробьевы горы "уродуют по-собянински"

Тема дня
ПМЭФ-2018: Российская экономика на траектории падения в новые 90-е Сегодня открылся 22 Петербургский международный экономический форум, одной из первых дискуссий стала панель по теме "Российская экономика на траектории роста" – представители экономического блока Правительства обсуждали, где же найти 8 трлн руб. на выполнение "майского указа", а также как именно их потратить.
24.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Воробьевы горы "уродуют по-собянински" к Чемпионату мира Есть большие сомнения – если канатную дорогу не открывают, то как вообще будет функционировать эта фан-зона, которая сейчас срочно строится на территории МГУ и против которой, собственно, протестуют студенты? Это так по-собянински!
24.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тюменские элиты замерли в ожидании указа президента... Уже без малого неделю тюменский истеблишмент с нетерпением ждет указа главы государства с именем исполняющего обязанности губернатора. Политологи и наблюдатели гадают, почему случилась затяжная пауза, а другие делают вид, что уже знают, кого Москва решила поставить в регион, но сохраняют интригу.
24.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 9

В пермской галерее "Бессмертный полк" назвали "наследником зомби-карнавала"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь (2018) | Фото: Павел Гурьянов

В Пермской художественной галерее работает выставка "Пермь как Пермь" – сборник фотографий, рассказывающий о жизни города. Один из кадров и подпись к нему возмутили главу регионального отделения "Сути времени" Павла Гурьянова.
Читайте также:

"В государственной художественной галерее с 15 марта по 30 июня работает выставка "Пермь как Пермь". Внимание она привлекла последними событиями с запретом Знамени Победы на "Бессмертном полку". На ней представлены фотографии Перми советских и современных времен, в том числе времен "культурной революции". На одном из стендов размещены на контрасте два фото. На одном – "Бессмертный полк", на втором – Молодежный зомби-карнавал, проходивший во времена "революции", - рассказал Накануне.RU Гурьянов.

В тексте, которым подписаны кадры, есть и такой оборот: "Молодежный зомби-карнавал, сменившийся всенародной акцией "Бессмертный полк". Павел Гурьянов добавил, что президент галереи Надежда Беляева - мать куратора "полка" в Прикамье Анны Отмаховой.

"Ставятся в один ряд зомби-карнавал и "Бессмертный полк". Выставка в серых тонах освящает будни Перми и в ярких – события "культурной революции". Создателям близка ее позиция", - резюмировал Гурьянов.

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Напомним, ранее стало известно о запрете пронести в шествии "Бессмертного полка" в Перми Знамя Победы. Тех, кто пытался пронести его перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Отметим, в соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения.

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

"Культурная революция" - время в условных границах конца "нулевых" - начала "десятых".В эти годы культурой в Пермском крае "рулили" создатель музея "PERMM" Марат Гельман, экс-губернатор Олег Чиркунов и другие.

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пермская художественная галерея выставка Пермь как Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Другие новости по темам: День Победы, Знамя Победы, Бессмертный полк, Павел Гурьянов, администрация Перми, Гельман
24.05.2018 15:26 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:26 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 11:40 Мск
Депутат заксобрания потребует от губернатора Прикамья разобраться в запрете Знамени Победы на 9 мая

Ранее 15.05.2018 08:23 Мск
В Перми пройдет массовый пикет из-за запрета на "Бессмертном полку" Знамени Победы

Ранее 11.05.2018 19:53 Мск
Пермские активисты назвали "плевком в лицо ветеранов" объяснения организатора "Бессмертного полка" о запрете Знамени Победы

Ранее 10.05.2018 16:13 Мск
"Устав запрещает любые знамена": координатор "Бессмертного полка" – о запрете в Перми Знамени Победы

Ранее 10.05.2018 09:46 Мск
В Перми 9 мая запретили Знамя Победы








Добавить комментарий:

В пермской галерее "Бессмертный полк" назвали "наследником зомби-карнавала"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+