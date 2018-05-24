В пермской галерее "Бессмертный полк" назвали "наследником зомби-карнавала"

В Пермской художественной галерее работает выставка "Пермь как Пермь" – сборник фотографий, рассказывающий о жизни города. Один из кадров и подпись к нему возмутили главу регионального отделения "Сути времени" Павла Гурьянова.

"В государственной художественной галерее с 15 марта по 30 июня работает выставка "Пермь как Пермь". Внимание она привлекла последними событиями с запретом Знамени Победы на "Бессмертном полку". На ней представлены фотографии Перми советских и современных времен, в том числе времен "культурной революции". На одном из стендов размещены на контрасте два фото. На одном – "Бессмертный полк", на втором – Молодежный зомби-карнавал, проходивший во времена "революции", - рассказал Накануне.RU Гурьянов.

В тексте, которым подписаны кадры, есть и такой оборот: "Молодежный зомби-карнавал, сменившийся всенародной акцией "Бессмертный полк". Павел Гурьянов добавил, что президент галереи Надежда Беляева - мать куратора "полка" в Прикамье Анны Отмаховой.

"Ставятся в один ряд зомби-карнавал и "Бессмертный полк". Выставка в серых тонах освящает будни Перми и в ярких – события "культурной революции". Создателям близка ее позиция", - резюмировал Гурьянов.

Напомним, ранее стало известно о запрете пронести в шествии "Бессмертного полка" в Перми Знамя Победы. Тех, кто пытался пронести его перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Отметим, в соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения.

"Культурная революция" - время в условных границах конца "нулевых" - начала "десятых".В эти годы культурой в Пермском крае "рулили" создатель музея "PERMM" Марат Гельман, экс-губернатор Олег Чиркунов и другие.